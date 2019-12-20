Konya'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
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Konya'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Konya'nın Ereğli ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

20.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:30
Konya'da tırın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

'nın ilçesinde tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Konya-Adana kara yolundaki Cahı Mahallesi Ayvatlar Okulu Kavşağı'nda, O.K. yönetimindeki 42 EAY 05 plakalı tır seyir halindeyken, yolun karşısına geçmeye çalışan Nimet Acar'a (69) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Acar'ı Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Konya'daki bir hastaneye sevk edilen Acar, yolda hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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