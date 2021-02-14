Konya'da tırın çarptığı elektrikli motosiklet sürücüsü öldü
14.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 14.02.2021 11:38
Karapınar ilçesinde tırın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Karapınar ilçesinde tırın çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yasin D. yönetimindeki 46 N 3272 plakalı demir yüklü tır, 30 Ağustos Caddesi Çetmi Kavşağı'nda, yolun karşına geçmek isteyen Gökhan Dinç'in (21) kullandığı elektrikli motosiklete çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Dinç'in cenazesi, Karapınar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Yasin D, polis tarafından gözaltına alındı.
Dinç'in, akaryakıt istasyonunda dün başladığı işine gittiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Mithat Korkusuz