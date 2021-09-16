Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'nın Kulu ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın şoförü hayatını kaybetti.
Konya'nın Kulu ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın şoförü hayatını kaybetti.
Gökalp Yaylaçeşme (29) idaresindeki 71 ACE 546 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Karakeçili yolu Yazıçayır Mahallesi kavşağı yakınlarında seyir halindeki Emin Maden'in kullandığı 37 SD 254 plakalı tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaylaçeşme'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yaylaçeşme'nin cenazesi Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri