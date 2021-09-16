Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel
Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

Konya'nın Kulu ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın şoförü hayatını kaybetti.

Konya'nın Kulu ilçesinde tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın şoförü hayatını kaybetti.

Gökalp Yaylaçeşme (29) idaresindeki 71 ACE 546 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Karakeçili yolu Yazıçayır Mahallesi kavşağı yakınlarında seyir halindeki Emin Maden'in kullandığı 37 SD 254 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan sürücü Yaylaçeşme'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Yaylaçeşme'nin cenazesi Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri
Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

Konya'da tabancayla oynarken arkadaşını öldürdüğü iddia edilen çocuk tutuklandı

 Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

Son dakika haber: Kadıköy'de 3 katlı restoranda patlama sonrası yangın

 Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin İbrahim Tatlıses Beren Saat Gökhan Çıra
Spor Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mustafa Varank Vladimir Putin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da tıra arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 09:27:34. #1.11#