Konya'da tır, tarım aracına çarptı: 1 yaralı
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Konya'da tır, tarım aracına çarptı: 1 yaralı

24.02.2021 13:55 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:58
Konya'da tır, tarım aracına çarptı: 1 yaralı

Akşehir ilçesinde tırın çarptığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının sürücüsü yaralandı.

Akşehir ilçesinde tırın çarptığı "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının sürücüsü yaralandı.

İsmail Ağar (61) idaresindeki 63 KH 050 plakalı tır, Tren Garı Kavşağı'da, Canbulat Geçici (81) idaresindeki tarım aracına çarptı.

Kazada ağır yaralanan Geçici, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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