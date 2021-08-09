Konya'da tır şarampole devrildi: 1 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya - Adana Karayolu 4. kilometresinde H.D. idaresindeki 27 EM 979 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada tır sürücüsü H.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay