Konya'da tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
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Konya'da tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da tır motosiklete çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
25.05.2020 17:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:02

Konya'nın Akşehir ilçesinde tırın motosiklete çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

M.Ş.G. yönetimindeki 42 Y 3892 plakalı tır, Saray Mahallesi yakınlarında aynı yönde seyreden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Hikmet Gün (35) ve motosikletin arka koltuğunda oturan eşi Fatime Gün (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan çiftin 6 yaşındaki oğulları Ali Efe ile 10 yaşındaki kızları Elif Ayşe Gün yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.Ş.G. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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