Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
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Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı

Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın seyir halindeki minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırın seyir halindeki minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Karapınar ilçesi 13. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yabancı uyruklu Mahmud El Yasin'in kullandığı 35 MA 8101 plakalı minibüse aynı istikamete gitmekte olan Ali D. yönetimindeki 01 DAR 04 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçlar refüje çıkarak durabildi. Kazada tır sürücüsü Ali D. ve aynı araçta bulunan eşi Nuriye D ile birlikte minibüs sürücüsü Mahmud El Yasin ve minibüste yolcu olarak bulunan Fatma S., Muhammed El A., Abdurrahman El O. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı
Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konya'da tır minibüse arkadan çarptı: 6 yaralı - Haberler
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