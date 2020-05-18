Konya'da tır ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
18.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:34
Konya'nın Kulu ilçesinde, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Önder Taş idaresindeki mucur yüklü 51 NA 326 plakalı tır, Kulu-Karacadağ yolunun 3. kilometresinde, Celal Daler yönetimindeki (66) 42 AL 292 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ve otomobilde bulunan Cevdet Şimşek (63), Kulu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA