Konya'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
İran uyruklu Arash Rasouli idaresindeki 15 D 55910 plakalı tır, Karayolları Kavşağı'nda Hanifi Aytış yönetimindeki 27 VA 796 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.
Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ikisi, Konya'ya sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun