Konya'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Konya'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Konya'da tır ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Anadolu Ajansı / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İran uyruklu Arash Rasouli idaresindeki 15 D 55910 plakalı tır, Karayolları Kavşağı'nda Hanifi Aytış yönetimindeki 27 VA 796 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile minibüste bulunan 5 kişi yaralandı.

Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan ikisi, Konya'ya sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun

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