Konya'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada anne ile kızı öldü, 5 kişi yaralandı

ANKARA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde, tır ile kamyonetin çarpışması sonucu anne ile kızı hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Adem Taş yönetimindeki 33 AGA 680 plakalı tır, Ankara- Konya kara yolunun 87. kilometresinde, Adem Halman (43) idaresindeki 23 HL 471 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bariyerlere çarparak ters dönen kamyonetin sürücüsü Halman yaralanırken, kasada yolculuk yapan eşi Nazlı (39), çocukları Sabahattin (20), Derya (17), Adem (14) ve Ayfer (9) yola savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yola savrulan Nazlı Halman ile kızı Derya Halman'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan baba Adem, çocukları Sabahattin (20), Adem (14) ve Ayfer Halman, (9) ile tır sürücüsü Taş, ambulanslarla Konya ve Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Cenazeler, Kulu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

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