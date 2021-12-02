Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı - Haberler
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Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

AA / Mehmet Umay - Haberler | Güncel
Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tır ile çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Neşet Yıldırımer idaresindeki 42 L 5725 plakalı tır, Konya Adana karayolunda Ereğli Şeker Fabrikası yakınlarında Memiş Öksün yönetimindeki 42 DS 793 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, kamyon sürücüsü Memiş Öksün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

Konya'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı

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AA / Mehmet Umay - Son Dakika Haberleri

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