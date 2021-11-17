Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye para cezası - Haberler
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Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye para cezası

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 2 bin 822 lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

KONYA (AA) - Konya'da otomobiliyle ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren alkollü sürücüye 2 bin 822 lira para cezası kesildi, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesi'nde bir sürücünün, otomobiliyle ters şeritte ilerleyerek trafiği tehlikeye attığı anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek ihbar edildi.

Görüntülerin ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aracı Fatih Caddesi kavşağında durdurdu.

Yapılan kontrolde 1,59 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü A.K'ye, "alkollü araç kullanmak, tek yönlü kara yolunda araçların ters istikamette sürülmesi, trafik düzeni ve güvenliğini ihlal" suçlarından toplam 2 bin 822 lira cezai işlem uygulandı.

Otomobil otoparka çekilirken A.K'nin ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye para cezası

Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye para cezası

Ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye atan alkollü sürücüye para cezası

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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