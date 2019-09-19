Konya'da 'Temiz Hava' temalı yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenlendi

19.09.2019 16:45

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Konya'da 'Temiz Hava' temalı yürüyüş ve bisiklet etkinliği gerçekleştirildi.



Hava kalitesini artırmayı amaçlayan programda, Ankara-Konya şehirler arası bisiklet yolcuğu yapan ekip, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi önünde protokol tarafından karşılandı. Ardından bisikletçilerle birlikte Mevlana Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı.



Programın açılış konuşmasını yapan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, profesyonel bisikletçilerden oluşan grubun Ankara'dan Konya'ya bisiklet ile gelerek etkinliğe katkı sağladığını söyledi. 'Temiz hava renkli eller' etkinliğiyle temiz hava yürüyüş ve bisiklet turu gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Altay, "Yarın Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christyan Berger etkinliğe katılarak şehrimizin tarihi mekanlarını ziyaret edecek. Cumartesi 'Bisikletinle gel' Dutlu Kır Parkı'nda yapılırken 22 Eylül Pazar günü programlar 'Arabasız gün' etkinliğiyle sona ermiş olacak. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yıl ki teması 'Güvenli yürüyüş ve bisiklet' ve 'Birlikte yürüyelim' olarak belirlendi. Konyamız bir bisiklet şehri. Coğrafi konum itibariyle bisiklet sürmek için en uygun illerden birisi Konya. Konya'da neredeyse evinde bisiklet bulunmayan kimse yoktur, hatta birçok evde birden fazla bisiklet vardır. Bizler de bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla güvenli bisiklet yolları yapıyoruz" dedi.



Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer ise, "Her yıl 16-22 Ekim Avrupa Hareketlilik Haftası'nın ana teması yürüyüş ve bisiklet turlarının artırılmasıdır. Bu anlamda ülkemizin öncü ve marka şehri olan Konya'da bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Avrupa Birliği Delegasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen bu etkinlikte yer almaktan duyduğum memnuniyeti dile getirmek isterim. Avrupa Hareketlilik Haftası'nda tüm paydaşların yer aldığı etkin bir katılımla kutluyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın temel amaçlarından biri olan çevre dostu ulaşım gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Trafik kaynaklı hava kirliliğiyle mücadelede en temel önlemler toplu taşıma kullanımın, yürüyüşün ve bisiklet kullanımının artırılmasıdır. Bu vizyonla hareketle bakanlığımızca bisiklet yollarına ve yeşil yürüyüş yollarına destek sağlanmaktadır" ifadelerini kullandı.



"İklimin daha da kötüye gitmesini engellemeye çalışıyoruz"



Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger de, "Aslında yüzyıllar önce yapılan davete icabeten Konya'da bulunduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Burada özellikle böyle özel bir zamanda bulunmak gerçekten büyük mutluluk. Burada Eylül ayında hem Avrupa'da hem Türkiye'de hem çevreyi korumak hem de kendi hayatlarımızı daha iyi hale getirmek için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Biz bu etkinlikler çerçevesinde iklimi korumaya ya da en azından iklimin daha da kötüye gitmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.



AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 50 yılı aşkındır bisiklet kullandığını dile getirdi. Bisikletin bir spor aracı değil, bisikletin bir ulaşım aracı olduğunu söyleyen Sorgun, "Hatta daha ötesi bisiklet bir hayat tarzıdır, felsefedir. Niye? Bisiklet spor aracı kabul edilirse evinizin bodrumunda veya çatısında bir spor aleti olan bisiklet alırsınız, pedal çevirirsiniz ama bununla maksadı hasıl etmezsiniz. Bisiklet aynı zamanda temiz hava demektir. Bisiklet aynı zamanda otopark probleminin kalkması demektir. Bisiklet hareket, sağlık demektir. Benim için bisiklet hayat tarzıdır" diye konuştu.



Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, her yere özel arabayla gidildiğinde uzun trafikler oluştuğunu aktardı. Öncelikle zararlı gazların salınımı çok artmış olduğunu belirten Toprak, "Gürültü kirliliği artmış oluyor, otopark sorunu oluyor. Herhangi bir yere gittiğimizde arabamızı bırakacak yer bulamıyoruz. Ambulans, polis, itfaiye gibi araçların hasta kurtarmak ya da yangına müdahale etmek için hızlı hareket etmesi gereken yerlerde tamamen her arabanın içinde bir adam oturmak üzere yoğun bir trafikle karşılaşılıyor. Çoğu zaman da geç kalıyor. Onun için gençlerimiz ve öğrencilerimiz, Konyalılar mümkün olduğu sürece bisiklet kullanalım veya yürüyelim. Göreceksiniz ki hem fiziken hem de ruhen büyük bir rahatlama hissedeceksiniz" şeklinde konuştu.



Programın sonunda Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi. - KONYA

Kaynak: İHA