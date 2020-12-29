Konya'da "temiz hava" çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesinin, kış aylarında hava kirliliğinin azaltılarak vatandaşların daha kaliteli hava soluması amacıyla kent genelinde çeşitli çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Konya genelinde hava kirliliğinin kontrolünü sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların kış aylarında arttığı belirtildi.

Açıklamada, Konya halkının daha kaliteli hava soluması, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla Konya Temiz Hava Eylem Planı ile birçok eylem planının hayata geçirildiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında daha önce hazırlanan "2013-2019 Konya Temiz Hava Eylem Planı"nın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Güney İç Anadolu Temiz Hava Merkezi ve ilgili kuruluşların katkılarıyla güncellenerek "2020-2024 Konya Temiz Hava Eylem Planı" olarak yeninden hayata geçirildiğine dikkati çektiği belirtildi.

Hava kalitesi izleme istasyonları

Açıklamada ayrıca, Konya şehir merkezinde toplam 5 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu bulunduğu anımsatılarak, Başkan Altay'ın konuya ilişkin, "İstasyonlarda hava kalite parametreleri olarak; kükürtdioksit, partikül madde, karbonmonoksit, azotoksitler, ozon gibi parametreleri ölçerek online olarak takip ediyoruz." sözlerine yer verildi.

Kaçak kömür denetimleri kesintisiz sürüyor

Ayrıca, hava kirliliği ile mücadele çalışmalarında kaçak kömürle mücadeleyle etkin şekilde sürdürüldüğü ifade edilen açıklamada, kentte bulunan kömür satış noktaları, katı yakıt üreticileri, toptancılar, bayiler ve satıcıların periyodik şekilde denetlendiği ve denetimlerle 71 bin 520 kilo kaçak katı yakıt olmak üzere toplam 327 bin 580 kilo uygunsuz kömür için işlem uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

Denetimler çerçevesinde sanayide kullanılan yakıtların da sıkı biçimde kontrol edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın