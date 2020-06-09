Konya'da temel eğitim birinci ve ikinci kademe zümre başkanları toplantısı yapıldı Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 31 ilçedeki birinci ve ikinci kademe derslerin zümre başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük başkanlığında, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 31 ilçedeki birinci ve ikinci kademe derslerin zümre başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ayrı ayrı yapılan toplantılarda salgın sürecinde yapılan çalışmalar ve bundan sonraki planlamalar üzerine konuşulduğu belirtildi.

Büyük tarafından bu süreçte özveriyle çalışan öğretmenlere teşekkür edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zümreler arasında iş birliğinin en üst düzeyde tutulması ve ortak faaliyetlerin düzenlenmesinin gerekliliği üzerine durularak öğretmenlerimizin Konya İnsan Mektebi, AB Projeleri, eTwinning ve TÜBİTAK projelerinde etkin bir şekilde görev almalarının önemine değinildi."

Kaynak: AA