Konya'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Konya'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

08.01.2021 19:49 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:52
Konya'da telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Konya'da telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp yaşlı kadının para ve ziynet eşyasını aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Konya'da telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp yaşlı kadının para ve ziynet eşyasını aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Birsen D'yi (69) iki gün önce gece saatlerinde telefonla arayan ve kendilerini polis-savcı olarak tanıtan kişiler, kadına adının FETÖ soruşturmasına karıştığını, evindeki para ile ziynet eşyasını incelemeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine, evine gelen dolandırıcılara 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 7 bin lira veren kadın, sabah yanına gelen kızına olayı anlatması üzerine dolandırıldığını anladı.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, incelediği KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin kentten ayrılarak otomobille Şanlıurfa'ya gittiğini tespit etti.

Ekipler, Şanlıurfa polisiyle yürüttükleri çalışma sonucunda, zanlıların kaçtığı otomobili kente girişi sırasında durdurdu.

Zanlılar Salih G. (57) ve Salih K. (66) ile Suriye uyruklu Mervan M. (24), Muhammed E. (24) ve Hüseyin D. (30) gözaltına alındı.

Şüphelilerin, dolandırdıkları yaşlı kadını hem oyalamak hem de güvenini kazanmak için gece boyunca aradığı ve "kendisini bu durumdan kurtaracaklarını" söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Salih G. ile Mervan M, Muhammed E. ve Hüseyin D. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Salih K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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