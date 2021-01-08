Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
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Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

08.01.2021 12:29 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:18

Konya'da telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp yaşlı kadının para ve ziynet eşyasını dolandırdıkları öne sürülen 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

Konya'da telefonda kendilerini polis ve savcı gibi tanıtıp yaşlı kadının para ve ziynet eşyasını dolandırdıkları öne sürülen 3'ü yabancı uyruklu 5 şüpheli yakalandı.

İki gün önce gece saatlerinde Meram ilçesi Alavardı Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Birsen D'yi (69) telefonla arayan ve kendilerini polis-savcı olarak tanıtan kişiler, kadına adının FETÖ soruşturmasına karıştığını, evindeki parayla ziynet eşyasını incelemeleri gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine evine gelen dolandırıcılara 150 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile 7 bin lira veren kadın, sabah saatlerinde yanına gelen kızına olayı anlatması üzerine dolandırıldığını anladı.

İhbarın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, incelediği KGYS ve güvenlik kamerası görüntülerinden dolandırıcılık şüphelilerinin kentten ayrılarak otomobille Şanlıurfa'ya gittiklerini tespit etti.

Ekipler, Şanlıurfa polisiyle yürüttükleri çalışma neticesinde zanlıların kaçtığı otomobili kente girişi sırasında durdurdu.

Polis, yaşlı kadını dolandırdıkları öne sürülen Salih G. (57) ve Salih K. (66) ile Suriye uyruklu Mervan M, (24) Muhammed E. (24) ve Hüseyin D'yi (30) gözaltına aldı.

Zanlıların, dolandırdıkları yaşlı kadını hem oyalamak hem de güvenini kazanmak için gece boyunca aradıkları ve kendisini bu durumdan kurtaracaklarını söyledikleri öğrenildi.

Yakalanan 5 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı
Telefonla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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