Konya'da tekstil dükkanlarının bulunduğu iş hanında çıkan çatı yangını söndürüldü
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Konya'da tekstil dükkanlarının bulunduğu iş hanında çıkan çatı yangını söndürüldü

Konya'da tekstil dükkanlarının bulunduğu bir iş hanının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

23.07.2020 18:09 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:15

Konya'da tekstil dükkanlarının bulunduğu bir iş hanının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi'nde, Manifaturacılar Sitesi'ndeki bir dükkanda, iddiaya göre kaynak makinesinden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle iş hanı ve çevre binalardaki vatandaşlar polis ekiplerince tahliye edildi.

Kısa sürede çatıyı kaplayan alevlere çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle çatısı kullanılamaz hale gelen iş hanındaki soğutma çalışmaları sürerken, 6 dükkanda hasar oluştu.

Hobi amaçlı beslenen 60 muhabbet kuşu telef oldu

Çatısı zarar gören dükkan sahiplerinden İbrahim Ekşi, dükkanlardan birinde kaynak yapıldığını, bu sebeple kıvılcımlardan yangının çıktığını öğrendiklerini söyledi.

Kendisinin yaklaşık 30 bin lira civarında zararı olduğunu ifade eden Ekşi, "Öte yandan hobi amaçlı beslediğim ve yarışmalara katıldığım yaklaşık 60 muhabbet kuşum vardı. Onlar da telef oldu. Yazık oldu hayvanlara." diye konuştu.

Konya'da tekstil dükkanlarının bulunduğu iş hanında çıkan çatı yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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