Konya'da tekstil atölyesinin çatısında yangın
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Konya'da tekstil atölyesinin çatısında yangın

Konya'da tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Konya'da tekstil atölyesinin çatısında yangın
23.07.2020 17:04 | Son Güncelleme: 23.07.2020 17:08

Konya'da tekstil atölyesinin çatısında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi Bayırözü Sokak'ta bulunan iki katlı iş yerinin çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesi olan iş yerinin çatısından henüz bilinmeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında maddi zarar meydana geldi. Yangının çatı katında çalışan işçilerin kaynak makinesinden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangını gören Ferhat Ekinci, "Biz oturuyorduk duman yükseldi, nasıl çıktığını bilmiyoruz. Koştuk geldik ama içeriye giremedik. Burada kaynakçılar vardı, onlar çalışıyordu. Büyük ihtimal onlardan ötürü olabilir. Tam olarak sebebini bilmiyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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