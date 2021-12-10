Konya'da tek katlı ev alev alev yandı

KONYA (İHA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde tek katlı bir ev çıkan yangın sonrası alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesecik Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Saim Parlak'a ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - KONYA

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