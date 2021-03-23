Konya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 12'si tutuklandı
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Konya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 12'si tutuklandı

23.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 23.03.2021 17:25
Konya'da tefecilik operasyonunda yakalanan 19 zanlıdan 12'si tutuklandı

Konya'da tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Konya'da tefecilik, yağma ve rüşvet suçlarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 9 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, 17 olayda 23 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle 19 şüpheli yakalandı.

Zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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