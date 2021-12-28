Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı
AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel

Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç işlemek amacıyla "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri belirlenen zanlılardan 3'ü daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılıkça serbest bırakılırken 9'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 7 zanlı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Aralık'ta, suç işlemek amacıyla "silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı" suçlarını işledikleri belirlenen 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ilk etapta zanlılardan 15'i yakalanmıştı.

Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı

Şehit ailesini yıkan haber! 8 yıl hapis cezası alan katil, bir gün yatıp dışarı çıktı

 Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

Tarlada şüpheli ölüm: Silahla başından vurulmuş halde bulundu

AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title