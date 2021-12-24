Son dakika haberi... Konya'da tefecilik operasyonu: 13 gözaltı

KONYA (İHA) - Konya'da suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma, silah kaçakçılığı olaylarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 5 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, iletişimin tespiti, denetlenmesi ve kayda alınması kararları çerçevesinde elde edilen veriler neticesinde suç işlemek amacı ile silahlı örgüt kurmak, tefecilik, yağma ve silah kaçakçılığı suçu işledikleri tespit edilen toplam 18 şüpheli şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde 18 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 13 şüpheli gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

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