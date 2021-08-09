Konya'da tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Konya'da tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Konya'da tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tavuk dürüm içerisine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen aracı ilçe girişinde durdurdu.

Aracın arka koltuğunda tavuk dürüm içerisine paketlenmiş şekilde 83,75 gram eroin ve 16,88 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler Ş.K. ve G.T'nin evlerinde yapılan aramada 7,90 gram eroin, 1,44 gram metamfetamin ve bir uyuşturucu hap bulundu.

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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