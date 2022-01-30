Konya'da tartıştığı kızının itmesi sonucu başını zemine çarpan anne öldü
AA, Taner Aydın - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Evde ittiği annesinin başını yere çarpması sonucu ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kızı tutuklandı.
KONYA (AA) - Evde ittiği annesinin başını yere çarpması sonucu ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan kızı tutuklandı.
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheli A.S.'nin tutuklandığı bildirildi.
Zanlının, Cumhuriyet Başsavcılığınca "Üstsoydan akrabayı kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği kaydedilen açıklamada, "Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince hakkında tutuklama kararı verilen şüpheli A.S. Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiş, soruşturma titizlikle yürütülmektedir." denildi.
AA / Taner Aydın - Güncel