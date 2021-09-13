Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile akrabalarının yargılanması sürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile akrabalarının yargılanması sürüyor

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile akrabalarının yargılanması sürüyor

Konya'da tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren sanık ile suça karıştığı iddia edilen akrabalarının yargılanmasına devam edildi.

Konya'da tartıştığı kayınpederini silahla vurarak öldüren sanık ile suça karıştığı iddia edilen akrabalarının yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet D, annesi İsmidal D, tutuksuz yargılanan Leyla D, suça sürüklenen çocuk H.D. ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Mehmet D, savunmasında suçu planladığına ilişkin iddiaları kabul etmeyerek, olay yerine kimseyi öldürme niyetiyle gitmediğini öne sürdü.

Tutuklu sanık İsmidal D. ise "Benim olay günü sanıkla aynı arabada bulunmaktan başka olaya hiçbir iştirakim yoktur. Sanığa silahı benim verdiğim iddiası da doğru değildir. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Maktul Barış Mıngır'ın babası Sultan Mıngır da olay günü yaşananları anlattı.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet ve İsmidal D'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

Konya'da cezaevinden çıkan Mehmet D. (21), 26 Ekim 2020'de kayınpederi Barış Mıngır'ın Karatay ilçesi Fetih Mahallesi'ndeki evine sığınan eşi Didar D'nin kendisiyle gelmemesi üzerine aile fertleriyle tartışmıştı.

Daha sonra annesi İsmidal (40) ile kardeşi H.D'yi (13) de yanına alarak yeniden kayınpederinin evine giden Mehmet D, tartıştığı Barış Mıngır'a silahla ateş etmişti.

Yaralanan Mıngır, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Mehmet D, kardeşi H.D, annesi İsmidal D, anneannesi Leyla D. tutuklanmış, haklarında "kasten adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tunç Soyer Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Göksel Ece Üner Kylie Jenner Kaan Yıldırım
Spor Marcao Cristiano Okan Buruk Ozan Tufan Mergim Berisha
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Hamid Karzai Amelia Hamlin Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konya'da tartıştığı kayınpederini öldüren damat ile akrabalarının yargılanması sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 17:27:20. #1.17#