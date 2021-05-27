Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi jandarmaya teslim oldu
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Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi jandarmaya teslim oldu

Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde, karısını tüfekle vurduktan sonra kendisini eve kilitleyen kişi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, karısını tüfekle vurduktan sonra kendisini eve kilitleyen kişi güvenlik güçlerine teslim oldu.

İddiaya göre, Aziziye Mahallesi'nde yaşayan Savaş Ö. ile karısı Naciye Ö. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Savaş Ö, pompalı tüfekle eşi Naciye Ö'yü ayağından vurdu.

Kendisini evin dışına atan Naciye Ö, çevredeki vatandaşlar tarafından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kendisini eve kilitleyen Savaş Ö, teslim olmamak için direndi. Bölgeye çok sayıda jandarma ve çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilen Savaş Ö, jandarmaya teslim oldu.

Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi jandarmaya teslim oldu
Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi jandarmaya teslim oldu
Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi jandarmaya teslim oldu
Son dakika haberleri... Konya'da tartıştığı karısını tüfekle vurup kendisini eve kilitleyen kişi jandarmaya teslim oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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