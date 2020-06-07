Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı
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Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı

Konya'da dün tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı
07.06.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:59

Konya'da dün tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince yakalanan Nargül Ünver'in katil zanlısı Ahmet Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye götürüldü.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının olay sırasında alkollü olduğunu, birlikte yaşadığı Ünver'i kendisine ait ev ve hayvanları elinden almak istediği için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Olay

Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle vurulan Ünver yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet Ü'nün 44 suçtan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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