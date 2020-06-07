Konya'da tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Konya'da dün tartıştığı kadını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Konya'da dün tartıştığı kadını silahla öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis ekiplerince yakalanan Nargül Ünver'in katil zanlısı Ahmet Ü'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye götürüldü.

Zanlının olay sırasında alkollü olduğunu, birlikte yaşadığı Ünver'i kendisine ait ev ve hayvanları elinden almak istediği için öldürdüğünü iddia ettiği öğrenildi.

Meram ilçesi Yenibahçe Mahallesi'nde dün pompalı tüfekle vurulan Ünver yaşamını yitirmişti. Polis ekiplerince yakalanan katil zanlısı Ahmet Ü'nün 44 suçtan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA