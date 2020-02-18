Konya'da tartıştığı eşini keserle öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet istemi

18.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:34

Konya'da tartıştığı kocasını keserle öldüren tutuklu sanık Fadik Sağdıç'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Sağdıç, çocukları ve avukatı katıldı.

Sanık Fadik Sağdıç, evliliği süresince eşinden her anlamda şiddet gördüğünü, bu eziyete katlanamadığını iddia etti.

Maktulün hem kendisine hem de çocuklarına uzun süredir fiziksel ve psikolojik işkence uyguladığını öne süren Sağdıç, "Olay nedeniyle çok pişmanım ama yaşadıklarım o kadar ağırdı ki hapishane bana kendi evimden daha huzurlu geldi. Benim çektiklerimi bir ben bilirim, bir de Allah bilir." ifadesini kullandı.

Sanık avukatı Musa Doğan da müvekkilinin evli kaldığı 28 yılın kendisi için zulüm olduğunu ve maktulün şizofrenik tavırlarının olayları bu noktaya getirdiğini savundu.

Müvekkilinin, kocasının şiddetine, tecavüzüne ve hakaretlerine maruz kaldığını savunan Doğan, "Maktul, kendi damadını ve öz amcasını bile kıskanan, eşiyle görüştürmeyen bir adam. Bu gerçek, tanık beyanlarıyla da doğrulanmıştır. Ayrıca yakınları da maktulün psikolojik problemlere sahip olduğunu onaylamış, konuşarak anlaşılabilecek biri olmadığını ifade etmişlerdir. Biz bu olayın meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Müvekkilin tahliyesini ve beraatini talep ederiz." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen Zeliha Sağdıç ise sanığın eltisi olduğunu, maktulün kıskançlıkları nedeniyle geçmişten beri çok görüşemediklerini söyledi.

Maktulün sinirli bir insan olduğunu, bu yüzden çevresindekilerin kendisinden çekindiğini anlatan Zeliha Sağdıç, "Eltimi çağırdığım zaman bize gelemez, gelirse maktulün kıskançlık krizine girip kendisine eziyet edeceğini söylerdi. Maktul çok aksi bir insandı, kendi bildiğinden başka laf dinlemezdi." dedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Fadik Sağdıç'ın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada sanığın, maktulün fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığının tanık ve mağdur beyanlarınca doğrulanması nedeniyle cezaya haksız tahrik indirimi uygulanması da talep edildi.

Sanık ve avukatı, esas hakkındaki savunmalarını hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatına süre vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesinde, 5 Eylül 2019'da, Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta oturan Fadik Sağdıç (46), aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine eşi Veysel Sağdıç'ın (53) başına keserle vurmuştu.

Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Eve giren sağlık ekipleri, Veysel Sağdıç'ın yaşamını yitirdiğini belirlemiş, gözaltına alınan Fadik Sağdıç çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Fadik Sağdıç hakkında, "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: AA