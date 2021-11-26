Konya'da tarlalardan damlama su hortumlarını çaldığı ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, tarlalardan damlama su hortumu çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede tarlalardan damlama su hortumları, sulama filtresi ve şarj dinamosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin 2 aylık fiziki takibinin ardından hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 4 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 2 zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?