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Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı

Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı
08.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:04

Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı Korona virüs salgını dolayısıyla alınan çeşitli tedbirler Türkiye genelinde devam ederken, Konya'da tarlalarda çalışan işçilerin çapa mesaisi başladı.

Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı

KONYA - Korona virüs salgını dolayısıyla alınan çeşitli tedbirler Türkiye genelinde devam ederken, Konya'da tarlalarda çalışan işçilerin çapa mesaisi başladı.

Konya'nın Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesinde çiftçiler binlerce dekar arazide üretim yapıyor. Havuç, domates, turp, lahana ve pancar ekimiyle çiftçinin üretim alanı oldukça genişledi. Mahalledeki bazı çiftçiler, bölgenin havuç üretimindeki söz sahipliğinin ardından şimdilerde domates üretimi ile örnek olmayı hedefliyor. Eskiden mahalle genelinde birbirine yardım ile yapılan ürünlerin bakımlarını yapmak için ise mahalleye şimdilerde Şanlıurfa ve Adana'dan tarım işçileri geliyor. Çiftçilerin büyük destekçisi olan işçiler mahalledeki tüm ürünlerin çapasını yapıyor. Tarım işçileri tarladaki zorlu çapa mesaisine bu hafta yoğun olarak domates ve pancar olarak devam ediyor.

"Bereketli bir hasat bekliyoruz"

Mahalle genelinde bir çok çiftçinin domates, pancar, havuç ve turp gibi ürünleri üretmeye yöneldiğini aktaran Çarıklar Fatih Mahallesi Muhtarı Adem Burak Ceran, bununla birlikte günümüzde tarlada çalışanların az kaldığını ve bazı illerden tarım işçisi çağırdıklarını anlattı. Mahalle Muhtarı Ceran, "İl dışından gelen işçiler olmazsa biz bu işi yapamayız. Eskiden büyüklerimiz birbirine yardım ederdi ama şimdi eskisi gibi değil. Şanlıurfa'dan ve bölge illerden yaklaşık 200 işçi geliyor. Domates ekimi ise bizim bu mahallede yaklaşık bin dönüme yakın ekim yapıyoruz" dedi.

Bu yıl bereketli bir hasat beklediklerini ifade eden Adem Burak Ceran, "İkinci ayın başlarında domates fidelerimizi ekiyoruz daha sonra 1 ay kadar seralarda bekliyor. Seradan ise tekrar traktörlerle tarlaya getirerek ekimini yaparız. Ekimi ile hasat arasında yaklaşık bir 100 gün falan oluyor" dedi. Topraklarının verimli olduğunu ifade eden Ceran, "Bu sene soğan ekimi başladı, lahana, turp, havuçla birlikte sebze ürünleri daha da yoğunlaştı, biz memnunuz" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaklaşık 10 çeşit ürün yetiştirdiklerini anlatan Adem Burak Ceran, "Bunların yanında ektiğimiz en iyi ürünlerden birisi de pancar. Bizim ekonomimize gerçekten büyük katkı sağlıyor. Bölgemizdeki üretilen pancarlar için Nisan başlarında ekimini yapmaya başlıyoruz ve Mayıs'ın üçüne kadar falan pancar ekimi yapıyoruz. Mayıs'ta çapasına başlıyoruz ve bir ay çapa devam eder. Son olarak Ekim, Kasım, Aralık aylarında da bitkinin durumuna göre sökümü yapılıyor" diye konuştu.

Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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