HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı

Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı
08.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:29

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan çeşitli tedbirler Türkiye genelinde devam ederken, Konya'da tarlalarda çalışan işçilerin çapa mesaisi başladı.

Korona virüs salgını dolayısıyla alınan çeşitli tedbirler Türkiye genelinde devam ederken, Konya'da tarlalarda çalışan işçilerin çapa mesaisi başladı.

Konya'nın Meram ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi'nde çiftçiler binlerce dekar arazide üretim yapıyor. Havuç, domates, turp, lahana ve pancar ekimiyle çiftçinin üretim alanı oldukça genişledi. Mahalledeki bazı çiftçiler, bölgenin havuç üretimindeki söz sahipliğinin ardından şimdilerde domates üretimi ile örnek olmayı hedefliyor. Eskiden mahalle genelinde birbirine yardım ile yapılan ürünlerin bakımlarını yapmak için ise mahalleye şimdilerde Şanlıurfa ve Adana'dan tarım işçileri geliyor. Çiftçilerin büyük destekçisi olan işçiler mahalledeki tüm ürünlerin çapasını yapıyor. Tarım işçileri tarladaki zorlu çapa mesaisine bu hafta yoğun olarak domates ve pancar olarak devam ediyor.

"Bereketli bir hasat bekliyoruz"

Mahalle genelinde bir çok çiftçinin domates, pancar, havuç ve turp gibi ürünleri üretmeye yöneldiğini aktaran Çarıklar Fatih Mahallesi Muhtarı Adem Burak Ceran, bununla birlikte günümüzde tarlada çalışanların az kaldığını ve bazı illerden tarım işçisi çağırdıklarını anlattı. Mahalle Muhtarı Ceran, "İl dışından gelen işçiler olmazsa biz bu işi yapamayız. Eskiden büyüklerimiz birbirine yardım ederdi ama şimdi eskisi gibi değil. Şanlıurfa'dan ve bölge illerden yaklaşık 200 işçi geliyor. Domates ekimi ise bizim bu mahallede yaklaşık bin dönüme yakın ekim yapıyoruz" dedi.

Bu yıl bereketli bir hasat beklediklerini ifade eden Adem Burak Ceran, "İkinci ayın başlarında domates fidelerimizi ekiyoruz daha sonra 1 ay kadar seralarda bekliyor. Seradan ise tekrar traktörlerle tarlaya getirerek ekimini yaparız. Ekimi ile hasat arasında yaklaşık bir 100 gün falan oluyor" dedi. Topraklarının verimli olduğunu ifade eden Ceran, "Bu sene soğan ekimi başladı, lahana, turp, havuçla birlikte sebze ürünleri daha da yoğunlaştı, biz memnunuz" ifadelerini kullandı.

Bölgede yaklaşık 10 çeşit ürün yetiştirdiklerini anlatan Adem Burak Ceran, "Bunların yanında ektiğimiz en iyi ürünlerden birisi de pancar. Bizim ekonomimize gerçekten büyük katkı sağlıyor. Bölgemizdeki üretilen pancarlar için Nisan başlarında ekimini yapmaya başlıyoruz ve Mayıs'ın üçüne kadar falan pancar ekimi yapıyoruz. Mayıs'ta çapasına başlıyoruz ve bir ay çapa devam eder. Son olarak Ekim, Kasım, Aralık aylarında da bitkinin durumuna göre sökümü yapılıyor" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu Ekonomi
Rusların, salgın sürecinde vazgeçemedikleri dolmalık biber Türkiye'de ihracatın gözdesi oldu
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Ekonomi
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları Ekonomi
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor Ekonomi
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz Ekonomi
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor Ekonomi
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
EPDK'dan İGDAŞ'ın doğal gaz faturalarına ilişkin yeni açıklama: Ödemek zorunda değilsiniz, ödeyenler iade alacak
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
396,5 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 392,3 liradan işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Dün tarihi zirve sonrası BDDK'nın hamlesiyle çakılan dolar 7,10 seviyesinden işlem görüyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
İçişleri Bakanlığı'ndan pazar genelgesi! Zaruri olmayan ürünlerin satışındaki yasak 11 Mayıs'ta kalkıyor
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Motorine 7 kuruş indirim geldi
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Soğanda şehirler arası fiyat dengesizliği: Adana'da halde 90 kuruş, İstanbul'da markette 6,5 TL
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den AVM uyarısı: Yapay havalandırmanın olduğu mekanlar güvenli değil
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Son Dakika: Ücretsiz izne çıkarılanlar için nakdi ücret desteği yarın başlıyor
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 392 bin liraya yükseldi
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı yeni önlemler alındı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
En geç Haziran başında açılacak restoran ve kafelerde yeni dönem başlıyor: Masalarda tuzluk bile olmayacak
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
Son Dakika: 7,26'dan işlem gören dolar, tarihi rekorunu kırdı
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
396 lirayla tarihi zirveden dönen gram altın 391 liradan işlem görüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Deniz Gezmiş Abdülhamit Gül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Karar Kadın Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: Konya'da tarlalarda çapa mesaisi başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:51:00. #1.15#
title