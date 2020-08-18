Konya'da tarlada erkek cesedi bulundu
Konya'nın Altınekin ilçesindeki bir tarlada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
18.08.2020 22:25 | Son Güncelleme: 18.08.2020 22:37
Konya'nın Altınekin ilçesindeki bir tarlada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.
Ayışığı Mahallesi Çiftağa mevkisindeki tarlada ceset görenler jandarmaya ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kimliği belirlenemeyen cesedin 30- 35 yaşlarında olduğunu belirledi.
Ceset, kimliğinin tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.
Kaynak: AA