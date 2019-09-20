Konya'da tarla yolunda ATV devrildi: 2 yaralı

Konya'da tarla yolunda ATV devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

20.09.2019 10:15
Konya'da tarla yolunda ATV devrildi: 2 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde ATV'nin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, M.A. (41) ve 7 yaşındaki oğlu Y.A. tarla yolunda ATV ile gezmeye çıktı. Bu sırada kontrolden çıkan ATV'nin devrilmesi sonucu baba ve oğlu yere savrularak yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA
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