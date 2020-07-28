Konya'da tarımsal destek başvuruları 7 Ağustos'a uzatıldı Konya genelinde tarımın kalkınması amacıyla çiftçilere destek olmayı sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında çiftçilere verdiği fidan ve fide destek başvuru süresini, Kurban Bayramı nedeniyle 7 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Konya genelinde tarımın kalkınması amacıyla çiftçilere destek olmayı sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı tarımsal desteklemeleri kapsamında çiftçilere verdiği fidan ve fide destek başvuru süresini, Kurban Bayramı nedeniyle 7 Ağustos tarihine kadar uzattı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 31 ilçede çiftçilere yönelik sürdürdüğü fide ve fidan desteklerinin 2021 yılı başvuru süresini uzattı. Yeni Büyükşehir Yasası'nı Türkiye'de en iyi uygulayan illerin başında gelen Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde tarımın kalkınması ve bölgeler arası gelişmişlik farkının giderilmesi amacıyla 31 ilçedeki çiftçilere destek vermeyi sürdürüyor. Bu kapsamda daha önce 2021 yılı için planladığı yüzde 50 hibe destekli tarımsal destek başvurularını 1-31 Temmuz tarihinde alacağını açıklayan Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı nedeniyle başvuru süresini 7 Ağustos tarihine kadar uzattı. Büyükşehir, Konyalı üreticiye bu yıl, "Macar Fiği, böğürtlen, ceviz, asma, ahududu, elma, sera naylonu, kekik ve adaçayı" desteğinde bulunuyor. Müracaat etmek isteyen çiftçilerin dilekçelerini Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, ilçe belediyelerine veya mahalle muhtarlarına teslim etmesi gerekiyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ve başvuru dilekçesine www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor. - KONYA

Kaynak: İHA