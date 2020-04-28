Konya'da tarihi Seyyid Harun Veli Camisi'nde sessizlik Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 710 yıllık Seyyid Harun Veli Camisi'nde sessizlik hakim. Her vakit cemaat ile dolup taşan ve ramazan aylarında mukabele okunan Seyyid Harun Veli Camisi, günümüze kadar gelen tarihi iştihamı ile dimdik ayakta duruyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesindeki 710 yıllık Seyyid Harun Veli Camisi'nde sessizlik hakim. Her vakit cemaat ile dolup taşan ve ramazan aylarında mukabele okunan Seyyid Harun Veli Camisi, günümüze kadar gelen tarihi iştihamı ile dimdik ayakta duruyor. Cami, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapılarını ibadete kapatmak zorunda kaldı. Kaynak: AA