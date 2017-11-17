Konya'da Tarihi Miras Payitaht Müzesiyle Yeniden Canlanıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda yapımına başladığı Payitaht Müzesi çalışmalarını inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Türkiye'de bir ilkin hayata geçirildiğini belirterek, müzeyle Konya tarihine imza atılacak bir eserin daha hayata geçirileceğini ifade etti. Başkan Akyürek, Anadolu'nun fatihleri olan Selçuklu sultanlarını tanıtacak bir anıt eserin ortaya çıkmakta olduğunu söyledi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kılıçarslan Şehir Meydanında Selçuklu Sultanları Müzesi ve sergi alanlarını içinde barındıracak olan Payitaht Müzesi çalışmalarında incelemelerde bulundu. Uzun süredir Konya gündeminde olan Payitaht Müzesi inşaatını başlattıklarını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, tarihi dokunun olduğu Alaaddin Tepesi ve çevresinde, sultan saraylarının ve sultanların yönetim mekanizmalarının olduğu yerlerde çalışma yapmanın kolay olmadığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları Koruma Kuruluyla uzun zamandır bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Başkan Akyürek, "Burada aslında Türkiye'de bir ilk gerçekleştiriliyor. Anadolu'nun fatihleri olan ve bize bu vatanı miras bırakan ecdadımızın ilk temsilcileri Selçuklu sultanlarını tanıtacak bir müzeye imza atıyoruz. Selçuklu sultanlarının yönetim mekanlarının olduğu bir yer burası. Burada Selçuklu sultanlarının müze olarak tanıtımı, hatıralarının yaşatılması adına Payitaht Müzesi vasfıyla özel bir çalışmaya imza atıyoruz. Bu mekanlar, çocuklarımızın eğitimine, halkımızın bilinçlenmesine, kendi tarihimizin öğrenilmesine vesile olmakta" diye konuştu.



Eski adliye binasının meydana katılarak Konya Sokağı oluşturulduğunu hatırlatan Başkan Akyürek, Payitaht Müzesiyle Konya tarihine imza atılacak bir eserin daha hayata geçirileceğine vurgu yaptı.



"Bir anıt eser daha ortaya çıkıyor"



Payitaht Müzesi'nin yapısı hakkında da bilgi veren Başkan Akyürek, Selçuklu döneminde Darüşşifa olduğu düşünülen mekanların temellerinin sergileneceği müze vasfına uygun bir bodrum yapıldığının altını çizdi. Başkan Akyürek, "İçinde Miryokefalon Savaşı'nın resmedileceği hologram sistemiyle de çalışacak bir bölüm ile Selçuklu Sultanları Müzesi'ni hayata geçiriyoruz. Bölgenin dokusuna uygun bir şekilde zemin artı bir kat yukarıya çıkıyor. Birinci katta da çok amaçlı salon ve idari merkezin bulunduğu güzel bir kompleks hayata geçiyor. Alaaddin Tepesiyle Selçuklu Sultanları Payitaht Müzesi'nin meydanla buluştuğu bir anıt eser burada gerçekleşmiş olacak. Bu eserin yapılmasıyla meydan da biraz genişlemiş olacak. İnşallah okul bahçesiyle de meydanı buluşturduğumuzda; Ali Gav Medresesi, Payitaht Müzesi, Kılıçarslan Şehir Meydanı, Konya Sokağı, Kültür Park, Kılıçarslan Köşkü, Alaaddin Tepesi, Alaaddin Caddesi'nden Mevlana'ya kadar olan aksta Mevlana Kültür Vadisi Projeleri'nin adım adım tamamlanmakta olduğunu göreceğiz. Burası ilk planda 11.2 milyon lira gibi bir maliyete ihale edilmiş durumda. Arkadaşlarımıza hem teşekkür ediyor hem kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - KONYA