Konya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fırınlı Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ahıra gizlenmiş Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 43 bakır, 3 bronz ve 3 gümüş sikke, üçer bakır, bronz ve gümüş yüzük ile balta ucu, terazi dirhemi, 44 çeşitli obje ile kaçak kazıda kullanılan dedektör ele geçirdi.

Ekiplerin gözaltına aldığı ve adli işlem yapılan A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru