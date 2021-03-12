Konya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Konya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

12.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:32
Konya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan çok sayıda sikke, yüzük ve obje ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fırınlı Mahallesi'nde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, ahıra gizlenmiş Bizans, Roma ve Osmanlı dönemlerine ait 43 bakır, 3 bronz ve 3 gümüş sikke, üçer bakır, bronz ve gümüş yüzük ile balta ucu, terazi dirhemi, 44 çeşitli obje ile kaçak kazıda kullanılan dedektör ele geçirdi.

Ekiplerin gözaltına aldığı ve adli işlem yapılan A.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Hakan Yılmaz Aleyna Tilki
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da tarihi eser operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:34:47. #1.16#
title