Konya'da tarihi eser operasyonu
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Konya'da tarihi eser operasyonu

29.12.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.12.2020 09:50
Konya'da tarihi eser operasyonu

Konya'da KOM polisinin yaptığı çalışmada 720 adet sikke ve 20 adet değişik obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Konya'da KOM polisinin yaptığı çalışmada 720 adet sikke ve 20 adet değişik obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki suçlara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 2 kişinin aracında arama yaptı. Yapılan aramalarda 720 adet değişik dönemlere ait sikke ile 20 adet insan görünümlü figür, sapan taşı, bronz cımbız, kartal figürü, yüzük, yüksük, kandil gibi farklı figürlerde obje ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya'da tarihi eser operasyonu
Konya'da tarihi eser operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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