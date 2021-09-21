Konya'da tarihi eser niteliğinde 832 obje ele geçirildi - Haberler
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Konya'da tarihi eser niteliğinde 832 obje ele geçirildi

AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel
Konya'da tarihi eser niteliğinde 832 obje ele geçirildi

Konya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 832 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıyan 832 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir kişinin elindeki tarihi eserleri Konya'ya getirerek piyasaya süreceği istihbaratı üzerine harekete geçti.

Fiziki takibe alınan şüphelinin aracı durdurularak yapılan aramalarda bir çanta içerisinde çeşitli dönemlere ait toplamda 832 adet yüzük, ok uçları, kemer ve saç tokası, takılar ve haçlar ele geçirildi.

Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri
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