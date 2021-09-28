Konya'da tarihi eser niteliğinde 54 obje yakalandı - Haberler
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Konya'da tarihi eser niteliğinde 54 obje yakalandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Konya'da tarihi eser niteliğinde 54 obje yakalandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarma ekibinin düzenlediği operasyonda, çoğunluğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 54 obje ele geçirildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde jandarma ekibinin düzenlediği operasyonda, çoğunluğu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen tarihi eser niteliğinde 54 obje ele geçirildi.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydişehir'de bir kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan objeler bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, içlerinde yüzük ve madeni para bulunan 54 obje ele geçirildi. Eserlerin çoğunluğunun Roma dönemine ait olduğu belirtildi.

Jandarma ekibince gözaltına alınan A.A'nın (34) işlemleri sürüyor.

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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