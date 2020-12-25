Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çakmak Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler şüpheli S.K'yi, Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Şahsın aracında yapılan aramada, 36 adet sikke, 1 yüzük, 1 kolye ucu ve 3 metal obje ele geçirildi.

Şüpheli S.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay