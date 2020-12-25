Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

25.12.2020 21:07 | Son Güncelleme: 25.12.2020 21:10
Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çakmak Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler şüpheli S.K'yi, Çakmak Mahallesi'nde yakaladı.

Şahsın aracında yapılan aramada, 36 adet sikke, 1 yüzük, 1 kolye ucu ve 3 metal obje ele geçirildi.

Şüpheli S.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserler Ereğli Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Engin Özkoç Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Arto Hande Erçel Seren Serengil Birkan Sokullu
Spor Okan Buruk Ryan Babel Ersun Yanal Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kız Hisarcık İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 21:13:36. #1.14#
title