Konya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 162 tarihi sikke, 24 metal obje ve bir yüzük ele geçirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 162 tarihi sikke, 24 metal obje ve bir yüzük ele geçirildi.

Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesi'nde K.T. isimli şüphelinin elinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

K.T'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramada, 162 sikke, 24 metal obje, 1 yüzük, 2 dedektör, 1 tabanca, 19 tabanca mermisi ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheli K.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar