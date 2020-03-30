Konya'da tarihi bedesten esnafı sıkıntılı süreçte işçi çıkarmayacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Konya'da tarihi bedesten esnafı sıkıntılı süreçte işçi çıkarmayacak - Haberler
Konya, İşçi, Güncel

Konya'da tarihi bedesten esnafı sıkıntılı süreçte işçi çıkarmayacak

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, korona virüs ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere en üst düzeyde uyduklarını belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte de görmemeye devam edeceğiz.

30.03.2020 12:33 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:33
Konya'da tarihi bedesten esnafı sıkıntılı süreçte işçi çıkarmayacak

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, korona virüs ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere en üst düzeyde uyduklarını belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte de görmemeye devam edeceğiz. Sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. İşletmelerimizin bereketi olarak gördüğümüz işçilerimizi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız" dedi.

Konya Tarihi Bedesten Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Abdullah Dölek, korona virüs ile mücadele çerçevesinde alınan tedbirlere Bedesten esnafı olarak en üst düzeyde uyduklarını belirtti. Başkan Dölek, "Cumhurbaşkanımız ve yönetiminde bulunan bakanlarımız bu süreci en hafif atlatmamız için olağanüstü bir gayret göstermektedirler. 24 saat mesai kavramı ile canla başla çalışıyorlar. Sağlık Bakanımızın çabalarını milletimiz takdirle takip ediyor. Bizim de hem Sivil Toplum Kuruluşları olarak hem de esnaf olarak hükumetimize yardımcı olmamız gerekiyor. Konya esnafı bugüne kadar her daim Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin yanında olmuştur. Milletçe birçok badireden geçtik. Bu badireden de en az kayıpla geçmeyi başaracağız inşallah. Konya Bedesten esnafı vatanını, milletini sever, işçinin hak ve hukukunu en üst seviyede gözetir. Esnafımız korona virüs sürecinde büyük oranda olumsuz etkilendi. Çarşıda hayat durdu. Ancak yapacak bir şey yok. Bu, kimsenin elinde olan bir durum değil. Korona virüs uluslararası bir sorun durumunda. Bu sorun ile en üst düzeyde mücadele için hükümetler çaba sarf ediyor. Biz de esnaf temsilcileri olarak bu çabanın içerisinde olmaya çalışıyoruz. Bedesten esnafı zaten değişen dünya koşullarında ayakta kalma mücadelesi vermekteydi. Buna rağmen birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Biz dernek olarak esnaflarımızla gerekli görüşmeleri yaparak işçi çıkarmamaya karar verdik. İşçiler işletmelerimizin olmazsa olmaz unsurları. Ahilik ahlakı gereği işçilerimizi kendimizden ayrı görmüyoruz zaten. Bu sıkıntılı süreçte de görmemeye devam edeceğiz. Sıkıntılara birlikte göğüs gereceğiz. İşletmelerimizin bereketi olarak gördüğümüz işçilerimizi bu süreçte sahipsiz bırakmayacağız. Durumu kötü olan esnafımızla dayanışma içerisinde olacağız. Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çözemeyeceğimiz hiçbir sorunumuz yoktur. İşçilerimiz müsterih olsunlar. Dükkanlarımız kapalı da olsa, iş hacmimiz minimuma da inse, onların yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi Haberler
Yargıya korona engeli! 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ertelendi
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar Haberler
Görüntü Rize'deki bir köyden! Koronavirüse karşı böyle önlem aldılar
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı Haberler
Kısa çalışma ödeneğinin detaylarını Av. Bedia Teymur tek tek anlattı
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten dolayı karantina uygulanan şehir sayısı 14'e yükseldi
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı Haberler
ABD'yi önce koronavirüs sonra da hortum vurdu: 6 yaralı
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu Haberler
Kural tanımaz minibüs şoförü! Ekipler, ceza makbuzunu eline tutuşturdu
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan komşular camdan cama gün yapıyor
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
Son dakika: İhtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1.000'er liralık destek ödemeleri 1 Nisan'da başlayacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
İmamoğlu, yeni kampanyanın startını verdi! Varlıklı aileler, sıkıntı çeken ailelere yardım edecek
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Kız Kulesi'nin köklü tarihi! Karantina hastanesi olarak kullanıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
Son dakika: Umreden dönenlerin karantina süresi 1 hafta uzatıldı
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
PKK'nın karar alma organlarında görevli terörist Nazife Bilen, etkisiz hale getirildi
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Son dakika: Seyahat İzin Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Koronavirüs testi yapılacağını öğrenen kadın hastaneden kaçtı
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Büyükçekmece'de düzenlenen partiden dolayı gözaltına alınan 11 kişiden 4'ü adliyeye sevk edildi
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Norveç'te, koronavirüse karşı ilk deneysel tedavi başladı
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Fas'ta 17 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken, Kuzey Kore füze denemesi yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
Müge Boz, sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile canlı yayında antrenman yaptı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
İnfaz düzenlemesine son şekli verildi! Dört suç kesin olarak paket dışında kaldı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Astrolog Dinçer Güner'in yılbaşı gecesi, bugün yaşananları canlı yayında öngördüğü ortaya çıktı
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Son dakika: Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geliyor
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Seyyar satıcılar da maske ve eldiven satmaya başladı
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Bakan Soylu, gözaltına alınan tır şoförüyle ilgili açıklama yaptı: Birlikteliğimizi sıkıntıya düşürdü
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son Dakika: Ekrem İmamoğlu: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olmalı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Son dakika: Koronavirüs ilacı Kevzara, 7 ülkedeki 300 hasta üzerinde denenmeye başlandı
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Bağışıklık sistemini güçlendiren propolisin kilosu 2 bin liradan satılıyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Asrın projesi Karadeniz-Akdeniz otoyolunun yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Demet Akalın Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Falcao Arda Turan Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Polis Ankara Açıklama Fatih Terim
Şu an buradasınız: Konya'da tarihi bedesten esnafı sıkıntılı süreçte işçi çıkarmayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2020 13:07:30. #1.14#
title