Konya'da tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü; sürücü kurtarılamadı
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Konya'da tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü; sürücü kurtarılamadı

09.01.2021 11:56 | Son Güncelleme: 09.01.2021 12:04
Konya'da tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü; sürücü kurtarılamadı

KONYA'nın merkez Meram ilçesinde, tankere arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Hadimli (32), ağır yaralandı.

KONYA'nın merkez Meram ilçesinde, tankere arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Hadimli (32), ağır yaralandı. Hadimli, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. 

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Hadimli'nin kullandığı 42 FP 369 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle duran Mehmet Keklikçi yönetimindeki 06 GGZ 57 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hadimli, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Hadimli, kurtarılamadı. Mustafa Hadimli'nin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Konya'da tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü; sürücü kurtarılamadı
Konya'da tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü; sürücü kurtarılamadı
Konya'da tankere çarpan otomobil, hurdaya döndü; sürücü kurtarılamadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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