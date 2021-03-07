Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
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Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

07.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:33
Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tanker ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tanker ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli İlçesi Adana Konya Karayolu üzeri Şeker Fabrikası Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 50 BA 510 plakalı tanker 42 DFA 23 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine 112 sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaraya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Konya'da tanker ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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