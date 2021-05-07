Konya'da tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
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Konya'da tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi

Konya'da tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Konya'da 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Karatay ilçesindeki bir iş yerinde sahte toz deterjan üretildiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, iş yerine yaptıkları baskında, tanınmış markaların paketlerine doldurulmuş 2 ton 850 kilogram sahte toz deterjan buldu.

Sahte toz deterjanların kargoya verilmek üzere hazır hale getirildiği belirlendi.

Polis ekipleri tarafından iş yerindeki 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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