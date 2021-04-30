KONYA'DA, TAM KAPANMADA TEDBİRLİ CUMA NAMAZI

KONYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kısıtlamanın ilk günü cuma namazı, evlere en yakın camilerde tedbirlere uyularak, kılındı.

KONYA'da, koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan 17 günlük kısıtlamanın ilk günü cuma namazı, evlere en yakın camilerde tedbirlere uyularak, kılındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki tam kapanmanın ilk günü cuma namazını kılmak isteyenler, adreslerine en yakın camilere gitti. Kentin bilinen camilerinden Sultan Selim Camii ve Kapu Camii'ne gelenler, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat çekerek, cuma namazını kıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı