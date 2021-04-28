KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
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KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi.

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek kısıtlama öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralları da ihlal edildi. Bazı giyim mağazalarının önünde de kuyruklar oluşurken bura da da sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın başlayacak olan ve 17 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlama önce kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Cadde ve sokaklarda yaşanan yoğunlukta sosyal mesafe ve maske kuralı ihlal edildi. Kısıtlama süresinde kapalı olacak giyim mağazaları önlerinde de uzun kuyruklar oluştu. Burada da sosyal mesafe kuralına dikkat edilmedi. Kentte trafikte de araç yoğunluğunun normal seviyenin üstünde olduğu görüldü.

KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK
KONYA'DA KISITLAMA ÖNCESİ YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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